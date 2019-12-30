Число жертв потужного тайфуну на Філіппінах знову зросло

Фото: тайфун "Фанфон" (twitter.com)

Загинуло 47 людей

Кількість жертв тайфуну "Урсула" на Філіппінах зросло до 47. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Крім того, 140 людей отримали різні травми. Влада припускає, що кількість загиблих зросте, оскільки 9 осіб пропали без вісті.

Поліція і чиновники заявили, що більшість людей померли внаслідок утоплення, падіння з дерев, а також в результаті випадкового ураження електричним струмом.

Також внаслідок стихії постраждали понад 260 тис. будинків і близько 90 державних установ.

Раніше повідомлялося про 41 загиблого внаслідок тайфуну.

Нагадаємо, раніше на Філіппінах стався потужний землетрус. За останніми даними, загинули чотири людини і 14 постраждали. Найбільше постраждала провінція Південний Давао.

Крім того, в Японії в результаті тайфуну "Хахибис", що спіткала країну в жовтні, загинуло 98 осіб, десять людей вважаються зниклими без вести.