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У Японії кількість жертв тайфуну "Хагібіс" майже сягнула 100

Новини » Надзвичайні події    29.10.2019 - 05:59
У Японії кількість жертв тайфуну "Хагібіс" майже сягнула 100
Фото: тайфун у Японії (з відкритих джерел)

Десять людей значаться зниклими без вісті

У Японії кількість загиблих у результаті тайфуну "Хагібіс", що спіткав Японію в жовтні, і спровокованих ним злив зросла до 98 осіб, десять людей вважаються зниклими без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національне суспільне телебачення Японії.

Раніше уряд Японії оголосив частину постраждалих районів зонами надзвичайного лиха, що дало Кабінету міністрів можливість суттєво збільшити видатки з держбюджету на проведення відновлювальних робіт.

Кошти будуть спрямовані на відновлення доріг і каналізаційних систем, укріплення берегів річок, рекультивацію сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, в Японії в результаті сильних дощів, які викликали повені на сході країни, загинули щонайменше 10 людей, ще троє вважаються зниклими безвісти. У деяких префектурах Японії менш як за добу випала місячна норма опадів. Місцева влада рекомендувала залишити постраждалі від злив регіони, які напередодні були пошкоджені тайфунами.

Японію накрили сильні зливи, є жертви На Японію насуваються два нових тайфуни
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