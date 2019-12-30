ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число жертв мощного тайфуна на Филиппинах снова возросло

Новости » Происшествия     30.12.2019 - 09:24
Число жертв мощного тайфуна на Филиппинах снова возросло
Фото: тайфун "Фанфон" (twitter.com)

Погибли уже 47 человек

Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 47. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Кроме того, 140 человек получили различные травмы. Власти допускают, что число погибших возростет, поскольку 9 человек пропали без вести.

Полиция и чиновники заявили, что большинство людей умерли в следствии утопления, падения с деревьев, а также в результатае случайного поражения электрическим током.

Также вследствие стихии пострадали более 260 тыс. домов и около 90 государственных учреждений.

Ранее сообщалось о 41 погибшем в следствии тайфуна.

Напомним, ранее на Филиппинах произошло мощное землетрясение. По последним данным, погибли четыре человека и 14 пострадали. Больше всего пострадала провинция Южный Давао.

Кроме того, в Японии в результате тайфуна "Хахибис", что постиг страну в октябре, погибли 98 человек, десять человек считаются пропавшими без вести.

На Филиппинах эвакуировали почти 200 тысяч человек из-за тайфуна На Филиппинах произошло мощное землетрясение, есть погибшие
Новости Украины тайфунФилиппины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь