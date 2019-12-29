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Потужний тайфун на Філіппінах: загинули понад 40 осіб

Новини » Надзвичайні події     29.12.2019 - 09:05
Потужний тайфун на Філіппінах: загинули понад 40 осіб
Фото: тайфун "Фанфон" (twitter.com)

Ще 28 осіб отримали поранення, 12 людей як і раніше числяться зниклими без вести

Кількість жертв тайфуну "Урсула" на Філіппінах зросла до 41 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABS-CBN.

За оновленими даними, ще 28 осіб отримали поранення, 12 людей як і раніше числяться зниклими без вести.

За словами представника національної ради щодо зниження ризиків та ліквідації наслідків лих Марка Тимбала, більшість жертв потонули, в той час як інші постраждали від повалених дерев, що потрапили в дорожньо-транспортну пригоду або загинули від зупинки серця.

Тимбал заявив, що існує необхідність в більш жорстких протоколах про евакуацію, таких як постанови, які забороняють вживання алкоголю і вимагають від жителів залишатися вдома під час шторму.

Нагадаємо, раніше на Філіппінах стався потужний землетрус. За останніми даними, загинули чотири людини і 14 постраждали. Найбільше постраждала провінція Південний Давао.

Крім того, в Японії в результаті тайфуну "Хахибис", що спіткала країну в жовтні, загинуло 98 осіб, десять людей вважаються зниклими без вести.

Потужний тайфун на Філіппінах: загинули 16 людей Подвійний землетрус на Філіппінах: загинула людина і 14 постраждали
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