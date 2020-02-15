Число жертв коронавіруса перевищило 1,5 тис. осіб

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За добу померли 143 людини

Національна комісія охорони здоров'я Китаю заявила в суботу вранці, що кількість смертей від спалаху коронавіруса в країні досягла 1523, що на 143 більше, ніж у попередній день. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За станом на п'ятницю число нових смертей в центральній провінції Хубей в Китаї від спалаху коронавіруса зросла на 139.

По всій материковій частині Китаю в п'ятницю було зареєстровано 2641 нове підтверджене зараження. Загальна кількість заражених досягло 66 492.

Нагадаємо, станом на ранок 14 лютого, у світі було зареєстровано майже 65 тис. лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом. Летальними виявилися 1383 випадку.

РБК-Україна писало, що 13 лютого в Японії зафіксували першу смерть від коронавіруса COVID-19. Померла 80-річна жінка в префектурі Канагава.

Раніше повідомлялося, що в Китаї розробили ефективний спосіб лікування пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCov. Ефективним способом назвали переливання плазми крові від видужуючих від цієї хвороби донорів.