ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Число жертв коронавіруса перевищило 1,5 тис. осіб

Новини » Суспільство     15.02.2020 - 03:21
Число жертв коронавіруса перевищило 1,5 тис. осіб
Ілюстративне фото (pxhere.com)

За добу померли 143 людини

Національна комісія охорони здоров'я Китаю заявила в суботу вранці, що кількість смертей від спалаху коронавіруса в країні досягла 1523, що на 143 більше, ніж у попередній день. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За станом на п'ятницю число нових смертей в центральній провінції Хубей в Китаї від спалаху коронавіруса зросла на 139.

По всій материковій частині Китаю в п'ятницю було зареєстровано 2641 нове підтверджене зараження. Загальна кількість заражених досягло 66 492.

Нагадаємо, станом на ранок 14 лютого, у світі було зареєстровано майже 65 тис. лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом. Летальними виявилися 1383 випадку.

РБК-Україна писало, що 13 лютого в Японії зафіксували першу смерть від коронавіруса COVID-19. Померла 80-річна жінка в префектурі Канагава.

Раніше повідомлялося, що в Китаї розробили ефективний спосіб лікування пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCov. Ефективним способом назвали переливання плазми крові від видужуючих від цієї хвороби донорів.

Україна готує 4 об'єкти для розміщення евакуйованих з Уханя У Британії назвали спосіб зупинки поширення коронавірусу
Новини України вируспреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся