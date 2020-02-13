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В Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     13.02.2020 - 14:06
В Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Від коронавірусу в Японії померла 80-річна жінка

В Японії зафіксовано першу смерть від коронавірусу нового типу, осередок якого знаходиться на материковому Китаї. Про це заявив міністр охорони здоров'я Японії Катсунобу Като, передає Reuters.

За його словами, від коронавіруса померла 80-річна жінка в префектурі Канагава. Ця префектура межує зі столичним регіоном Токіо.

Нагадаємо, раніше Китай назвав головний спосіб інфікування коронавірусів. Зокрема, представник Держкомітету у справах охорони здоров'я КНР заявив, що найбільша кількість випадків інфікування коронавірусів відбувається повітряно-крапельним шляхом.

До цього видання The Guardian опублікувало матеріал, у якому привело думку одного з головних епідеміологів Гонконгу Габріеля Леуна, який відреагував на заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я про "верхівку айсберга" в контексті ситуації з поширенням коронавірусу.

За словами Леуна, більшість експертів вважають, що кожен заражений в середньому буде передавати коронавірус вірус приблизно 2,5 людям. Передбачається, що рівень зараження може досягти 60-80% жителів Землі.

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