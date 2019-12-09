Кількість жертв при виверженні вулкана у Новій Зеландії суттєво зросла

Кількість загиблих в результаті виверження вулкана у Новій Зеландії зросла до 5. Про це повідомляє AFP.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна в ході прес-конференції заявила, що близько 20 осіб отримали поранення. Також рятувальники повідомляли раніше про одного загиблого.

Фото: виверження вулкана у Новій Зеландії (twitter.com)

Зазначимо, поліція працює з Національним агентством з надзвичайних ситуацій для координації пошуково-рятувальної операції після виверження вулкана.

Щонайменше ще 10 пропали без вісті після виверження вулкана в Новій Зеландії. Туроператори екстрено евакуюють туристів з острова White Island.

РБК-Україна писало, що сьогодні на новозеландському острові Уайт-Айленд в 270 км від Окленда почалося виверження вулкана.

Нагадаємо, в середу, 3 липня, на острові Стромболі (Італія) відбулося сильне виверження вулкана, в результаті якого загинула людина, а ще одна - постраждала.

Також раніше повідомлялося, що на індонезійському острові Балі сталось виверження вулкана Агунг. Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були вкриті вулканічним попелом. У результаті виверження вулкана ніхто не постраждав.

РБК-Україна в минулому році писало, що 24 грудня на італійському острові Сицилія сталось виверження вулкана Етна. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. У результаті виверження вулкана постраждали 30 людей.