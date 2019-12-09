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У Новій Зеландії при масштабному виверженню вулкана загинула людина

Новини » Надзвичайні події     09.12.2019 - 09:27
У Новій Зеландії при масштабному виверженню вулкана загинула людина
Фото: виверження вулкана в Новій Зеландії (twitter.com)

Ще кілька зникли безвісти через виверження вулкана у Новій Зеландії

В результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії загинула одна людина і ще кілька зникли безвісти. Про це повідомляє AP.

Представник місцевої поліції Джон Тімсіт зазначив, що кількість жертв стихії зросте.

Раніше повідомлялося про 20 постраждалих в результаті виверження вулкана.

Рятувальники повідомляють, що поблизу вулкана знаходилося близько 50 людей. Деякі з цих людей були доставлені на берег. З них, щонайменше, одна людина отримала важкі поранення.

"Спочатку вважалося, що на острові або поруч з ним під час виверження знаходилося близько 100 людей, тепер ми вважаємо, що їх було менше 50", - повідомляє прес-служба поліції.

Нагадаємо, 24 грудня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів, при цьому найсильніший з них сягнув магнітуди 4,0. У результаті виверження вулкана постраждали 30 осіб.

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