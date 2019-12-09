У Новій Зеландії при масштабному виверженню вулкана загинула людина

Фото: виверження вулкана в Новій Зеландії (twitter.com)

Ще кілька зникли безвісти через виверження вулкана у Новій Зеландії

В результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії загинула одна людина і ще кілька зникли безвісти. Про це повідомляє AP.

Представник місцевої поліції Джон Тімсіт зазначив, що кількість жертв стихії зросте.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

Раніше повідомлялося про 20 постраждалих в результаті виверження вулкана.

Рятувальники повідомляють, що поблизу вулкана знаходилося близько 50 людей. Деякі з цих людей були доставлені на берег. З них, щонайменше, одна людина отримала важкі поранення.

"Спочатку вважалося, що на острові або поруч з ним під час виверження знаходилося близько 100 людей, тепер ми вважаємо, що їх було менше 50", - повідомляє прес-служба поліції.

Нагадаємо, 24 грудня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів, при цьому найсильніший з них сягнув магнітуди 4,0. У результаті виверження вулкана постраждали 30 осіб.