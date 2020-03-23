Коронавірусом у Києві заражено 28 осіб, - Кличко

Число заражених коронавірусом у Києві складає 28 осіб, протягом дня надійшли дані про чотири випадки. Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні Київський міський лабораторний центр МОЗ України підтвердив ще чотири випадки захворювання на коронавірус.

"Тобто, кількість киян, хворих COVID-19, зросла в столиці до 28 осіб", - зазначив Кличко.

Серед нових 4 випадків:

17-річна дівчина, яка повернулася з навчання в Лондоні

53-річна жінка, яка контактувала з хворим в Київській області.

жінка у віці 28 років - повернулася з Австрії

21-річний юнак, який контактував з хворим родичем

Він також додав, що двоє пацієнтів перебувають в Олександрівській лікарні, ще двоє - на самоізоляції лікуються вдома під контролем лікарів.

До цього він заявляв про 24 випадки, причому 22 випадки виявили у людей, які повернулися з країн Європейського союзу: Франції, Іспанії, Італії та Німеччини. Хоча, за даними Міністерства охорони здоров'я, коронавірус підтверджено у 29 осіб в Києві.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Київській області коронавірус лабораторно підтверджено п'яти осіб.