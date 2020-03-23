У Київській області коронавірус підтверджено у п'яти осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі інфіковані коронавірусом проживають в Обухівському районі

У Київській області зараження коронавірусом лабораторно підтверджено у п'яти осіб. Про це заявив в ході брифінгу в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає РБК-Україна.

За його словами, всі у кого виявили коронавірус, проживають в Обухівському районі.

"Станом на 6 годину ранку сьогодні в установи охорони здоров'я Київської області звернулися 29 осіб, у яких можливо підозра на вірусне захворювання COVID-19. За допомогою експрес-тестів перевірено 22 людини, тест-системи показали сім хворих. В той самий час лабораторно підтверджених на цей час у нас 5 осіб", - заявив він.

При цьому він додав, що найстаршому з них - 57 років, наймолодшому - 37.

Також Володін зазначив, що в області вдається утримувати ситуацію з коронавірусом завдяки оперативно вжитим заходам профілактики.

Зазначимо, станом на 23 березня, в Україні підтверджено 73 випадки зараження коронавірусом. Найбільше випадків зафіксовано у Києві - 29, з них 20 протягом доби. На другому місці - Чернівецька область - 25 (1 летальний).

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступив за введення надзвичайного стану в Україні через поширення коронавірусу.