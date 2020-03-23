Сегодня подтвердились еще четыре случая
Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 28 человек, в течение дня подтвердились четыре случая. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, сегодня Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины подтвердил еще четыре случая заболевания коронавирусом.
"То есть, количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло в столице до 28 человек", - отметил Кличко.
Среди новых 4 случаев:
Он также добавил, что двое пациентов находятся в Александровской больнице, еще двое - на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей.
До этого было известно о 24 случаях, причем 22 случая выявили у людей, которые вернулись из стран Европейского союза: Франции, Испании, Италии и Германии.
Напомним, сегодня стало известно, что в Киевской области коронавирус лабораторно подтвержден у пяти человек.