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Пекін зупинить міжміське автобусне сполучення через коронавірус

Новини » Суспільство     25.01.2020 - 15:20
Пекін зупинить міжміське автобусне сполучення через коронавірус
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

У Пекіні призупинять рух автобусів з 26 січня

В Пекіні призупинять рух автобусів, які курсують між провінціями, щоб попередити поширення коронавірусу з 26 січня. Про це повідомляє Beijing News з посиланням на департамент транспорту столиці КНР.

До цього влада Китаю закрила доступ в Ухань. Так, у місті припинили роботу метро, вокзал і аеропорт, міжміським автобусам заборонили проїзд через нього. Тепер щоб покинути місто, необхідно мати спеціальний пропуск. Крім того, виїзне автомобільне і залізничне сполучення закрили в китайському місті Хуанган.

Нагадаємо, в Китаї станом на зараз оголошено найвищий рівень реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані зі здоров'ям населення, вже у 25 провінціях, містах центрального підпорядкування і спеціальних адміністративних районах Китаю із загальною чисельністю населення понад 1,2 мільярда людей.

Спалах вірусу була вперше зафіксована в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширилася на інші частини Китаю. За останніми даними, від пневмонії, викликаної вірусом, загинула 41 людина. При цьому кількість хворих перевищила 1300 осіб. Випадки зараження були зафіксовані у Франції, США, Південній Кореї, Японії, Таїланді та інших країнах.

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