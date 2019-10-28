У Києві сталася пожежа і вибух у кафе

Фото: місце пожежі (dsns.gov.ua)

В результаті пожежі 2 будиночки згоріли повністю

У ніч на понеділок, 28 жовтня, в Києві в Гідропарку горіло кафе, при пожежі вибухнув один з газових балонів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, на території кафе в п'яти окремо стоячих дерев'яних будиночках виникла пожежа. У 02:16 загоряння було локалізовано, а о 3:12 - ліквідовано.

"В результаті пожежі 2 будиночка згоріли повністю, частково пошкоджено 3 будиночки", - йдеться в повідомленні.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 жовтня, в центрі Києва в одній із квартир житлового будинку стався вибух, в результаті чого загинула одна людина.

Крім того, 25 жовтня в Шевченківському районі міста Харкова сталася перестрілка. Зокрема, двоє невідомих напали на двох чоловіків, в результаті перестрілки один з них загинув на місці. За даними місцевих ЗМІ, також постраждав колишній учасник організації "Оплот".

Після перестрілки в Харкові один з учасників інциденту підірвав себе на вокзалі.