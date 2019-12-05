Кількість постраждалих через пожежу в Одесі зросла

Кількість постраждалих в результаті пожежі в Одесі зросла до 29. Про це повідомляє видання "Думская", посилаючись на прес-службу одеської міськради.

Відзначається, що ще одна дівчинка 15 років поступила в дитячу обласну лікарню.

"В стаціонарах всі хворі - стабільні, без погіршення, Вчора ще одна дівчинка 15 років поступила в дитячу обласну лікарню. Всього в стаціонарах 29 людей", - йдеться в повідомленні.

Також раніше були названі імена всіх постраждалих у пожежі в Одесі, які знаходяться в лікарнях. Раніше повідомлялося про 28 постраждалих.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський доручив голові Одеської ОДА Максиму Куцому і всієї місцевої влади зробити все для допомоги постраждалим. Також глава країни вимагає з'ясувати обставини пожежі в коледжі.

Президент зазначив героїчну боротьбу пожежних і рятувальників. 7 з них зараз на лікарняних ліжках.

РБК-Україна писало, що вчора в 10 ранку в одеському коледжі сталася пожежа, яку досі не загасили до кінця. Крім того, були опубліковані фото та відео з місця події.

Повідомляється, що під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень.