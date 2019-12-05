Число пострадавших из-за пожара в Одессе возросло

Еще одна девочка 15 лет поступила в детскую областную больницу
Число пострадавших в результате пожара в Одессе возросло до 29. Об этом сообщает издание "Думская", ссылаясь на пресс-службу одесского горсовета.
Отмечается, что еще одна девочка 15 лет поступила в детскую областную больницу.
"В стационарах все больные - стабильные, без ухудшения, Вчера еще одна девочка 15 лет поступила в детскую областную больницу. Всего в стационарах 29 человек", - говорится в сообщении.
Также ранее были названы имена всех пострадавших в пожаре в Одессе, которые находятся в больницах. Ранее сообщалось о 28 пострадавших.
Напомним, что президент Владимир Зеленский поручил председателю Одесской ОГА Максиму Куцему и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим. Также глава страны требует выяснить обстоятельства пожара в колледже.
Президент отметил героическую борьбу пожарных и спасателей. 7 из них сейчас на больничных койках.
РБК-Украина писало, что вчера в 10 утра в одесском колледже произошел пожар, который до сих пор не потушили до конца. Кроме того, были опубликованы фото и видео с места происшествия.
Сообщается, что во время пожара не прозвучало никаких тревожных сигналов или объявлений.