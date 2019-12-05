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Зеленський вимагає з'ясувати обставини пожежі в Одесі

Новини » Надзвичайні події     05.12.2019 - 09:22
Зеленський вимагає з'ясувати обставини пожежі в Одесі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський також доручив зробити все для допомоги постраждалим

Президент Володимир Зеленський доручив голові Одеської ОДА Максиму Куцому та всій місцевій владі зробити все для допомоги постраждалим та їхнім родинам і якнайшвидше з’ясувати всі обставини, що призвели до пожежі в коледжі. Про це він написав в своїй сторінці у Facebook.

Президент зазначив, що станом на 06:00 в Одесі одна загибла студентка, 14 зниклих безвісти (серед них - 5 студентів), 27 людей у лікарнях.

"У жахливій пожежі в Одесі ми вже втратили 16-річну студентку Ксенію Бабенко. Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас на самоті з вашим горем. Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати - жертв може бути більше", - написав він.

За його даними, 21 людина зараз у лікарнях у стані середньої важкості, а у 5 людей - важкий.

"Хочу відзначити без перебільшення героїчну боротьбу наших пожежників і рятувальників. 7 з них також зараз на лікарняних ліжках", - написав він.

Раніше в Одеській обласній державній адміністрації повідомили, що пожежа в коледжі 4 грудня ймовірно виникла через зламаний подовжувач. Відзначимо, що повідомлялося про 28 постраждалих у пожежі.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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