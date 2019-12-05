В МВС ініціюють посилення відповідальності за недбале ставлення до пожежної безпеки

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Зокрема, бюджетні установи заявляють, що не мають кошти на забезпечення пожежної безпеки

Заступник міністра внутрішніх справ Анон Геращенко ініціюватиме посилення відповідальності за недбале ставлення до пожежної безпеки після трагічної пожежі в коледжі Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Він зазначив, що до масштабних пожеж призводить халатне ставлення керівників навчальних закладів.

"Те ставлення керівників окремих ВНЗ, шкіл, дитячих садочків і всіх бюджетних установ, воно і призводить до того, що ми маємо цю одеську трагедію. Бюджетні установи заявляють, що немає коштів на вогнегасники та оновлення пожежних рукавів. МВС буде ініціювати посилення кримінальної відповідальності за халатне ставлення до пожежної безпеки", - сказав Геращенко.

Він додав, що рятувальники приступили до розбору завалів, встановлюється місце знаходження 13 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пожежа в будівлі одеського коледжу могла статися через загоряння подовжувача в зачиненому кабінеті.

5 грудня був опублікований офіційний список зниклих у зв'язку з пожежею в одеському коледжі.

Сьогодні навколо місця пожежі в коледжі Одеси перекрили рух транспорту. На місці події проводять слідчі дії і ліквідації наслідків пожеж.