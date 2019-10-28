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Кількість постраждалих через отруєння вірусним гепатитом в Чернігові зросла

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 08:20
Кількість постраждалих через отруєння вірусним гепатитом в Чернігові зросла
Ілюстративне фото (Pixabay)

В лікарнях знаходяться 15 учнів

Кількість постраждалих в результаті захворювання вірусним гепатитом в Чернігові зросла до 15. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, в лікувальному закладі з підозрою на гепатит "А" перебуває на лікуванні 15 учнів ЗОШ № 7 м. Чернігів.

Раніше РБК-Україна писало про 13 постраждалих в результаті захворювання. Крім того, поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом.

Провадження відкрито за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що у цьому році зафіксовано 626 отруєнь дітей через харчування у школах та садках. Він провів з цього питання селекторну нараду.

Як писало РБК-Україна раніше, в Одеській області правоохоронці з'ясовують обставини отруєння учнів однієї зі шкіл Суворовського району. У шкільній їдальні отруїлися 17 дітей.

Також у жовтні у дитячому садку в селищі міського типу Баришівці (Київська область) отруїлися 13 дітей.

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