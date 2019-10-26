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Відкрито справу через масове захворювання гепатитом в школі Чернігова

Новини » Суспільство    26.10.2019 - 19:40
Відкрито справу через масове захворювання гепатитом в школі Чернігова
Ілюстративне фото (Pixabay)

У школі №7 13 дітей захворіли на вірусний гепатит

У Чернігові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій 13 дітей захворіли на вірусний гепатит. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівській області.

Повідомляється, що відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

Санкція статті передбачає штраф або арешт на строк до шести місяців або обмеження свободи строком до трьох років.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Чернігова діагностували 13 випадків захворювання вірусним гепатитом. Спалах гепатиту діагностували у загальноосвітній школі №7. У п'ятьох дітей і у жінки, яка працює на кухні, виявили гепатит типу А. У восьми дітей тип вірусу ще встановлюється.

За словами заступника головного лікаря обласної дитячої лікарні Людмила Кривець, учнів, у яких виявили гепатит, доставили до інфекційного відділення медичного закладу.

Раніше в Дрогобичі Львівської області шість студентів були госпіталізовані з підозрою на гепатит "А". Зазначалося, що всі госпіталізовані студенти повернулися з Одеси, де проходили практику.

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