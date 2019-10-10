ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Київській області в дитячому саду масово отруїлися діти

Новини » Надзвичайні події    10.10.2019 - 15:29
У Київській області в дитячому саду масово отруїлися діти
Ілюстративне фото (stan.kz)

У постраждалих діагноз - харчове отруєння

У дитячому садочку в селищі міського типу Баришівці (Київська область) отруїлися 13 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайті прокуратури області.

Повідомляється, що у постраждалих діагноз - харчове отруєння, зокрема у хворих діагностували гостру кишкову інфекцію.

Розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

На даний момент встановлюються обставини харчового отруєння дітей, а також проводяться відповідні санітарно-епідеміологічні та лабораторні дослідження.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці з'ясовують обставини отруєння учнів однієї із шкіл Суворовського району. У шкільній їдальні отруїлися 17 дітей. Поліція відкрила справу за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області отруїлися понад 40 осіб, які купували шаурму в одній і тій же точці. Серед постраждалих 10 дітей.

У США 9-річну дитину звинувачують у масовому вбивстві Встановлено особу стрілка в німецькій синагозі
Новини України преступленияотруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся