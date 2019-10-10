У Київській області в дитячому саду масово отруїлися діти

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У постраждалих діагноз - харчове отруєння

У дитячому садочку в селищі міського типу Баришівці (Київська область) отруїлися 13 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайті прокуратури області.

Повідомляється, що у постраждалих діагноз - харчове отруєння, зокрема у хворих діагностували гостру кишкову інфекцію.

Розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

На даний момент встановлюються обставини харчового отруєння дітей, а також проводяться відповідні санітарно-епідеміологічні та лабораторні дослідження.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці з'ясовують обставини отруєння учнів однієї із шкіл Суворовського району. У шкільній їдальні отруїлися 17 дітей. Поліція відкрила справу за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області отруїлися понад 40 осіб, які купували шаурму в одній і тій же точці. Серед постраждалих 10 дітей.