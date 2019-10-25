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В Україні з початку року сталося понад 600 отруєнь дітей

Новини » Суспільство    25.10.2019 - 16:11
В Україні з початку року сталося понад 600 отруєнь дітей
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Гончарук дав ряд доручень щодо безпеки харчування дітей у навчальних закладах

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що у цьому році зафіксовано 626 отруєнь дітей через харчування у школах та садках. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Facebook глави уряду.

Гончарук зазначив, що провів з цього питання селекторну нараду.

В Україні з початку року сталося понад 600 отруєнь дітей

"У наших школах та садках кожен день харчуються 5 млн дітей. За 2019 рік у 38% закладів встановили порушення в організації харчування - 626 отруєнь. Кожен день майже половина дітей наражені на небезпеку…У областей є 2 тижні, щоб підготувати реалістичний план приведення в порядок державної політики в сфері безпечного харчування у закладах освіти", - зазначив він.

Глава Кабміну підкреслив важливість постійного та систематичного навчання персоналу, який працює у сфері дитячого харчування.

"Плюс необхідно внести зміни до відповідних постанов, визначити перелік дітей, яким рекомендована безглютенова та безлактозна дієта. І оновити перелік рецептурних довідників та збірників меню для шкільних їдалень та осучаснити Державні санітарні правила і норми влаштування шкіл та садочків. До 15 листопада доручаю виконати завдання та відзвітувати про результати - Зоряна Скалецька, Ганна Новосад, Оксана Маркарова, Денис Малюська, Тимофій Милованов", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, у жовтні у дитячому садку в селищі міського типу Баришівці (Київська область) отруїлися 13 дітей.

Як писало РБК-Україна раніше, в Одеській області правоохоронці з'ясовують обставини отруєння учнів однієї зі шкіл Суворовського району. У шкільній їдальні отруїлися 17 дітей.

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