Число постраждалих від обстрілу Харкова зросла

Кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього обстрілу Харкова зросла до п'яти. Про жертви не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram .

За його словами, всі постраждалі госпіталізовані.

"Всі госпіталізовані, з ними працюють лікарі. Сподіваюся, їх кількість не збільшиться", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Під обстріл росіян потрапила дев'ятиповерхівка, двір і гаражний кооператив.

Крім того, вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харків. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.

Крім того, 12 серпня росіяни обстріляли Харків. "Прильоти" зафіксували в трьох районах - Слобідському, Київському та Новобаварському.