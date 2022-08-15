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Число постраждалих від обстрілу Харкова зросла

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Харків, Понеділок 15 серпня 2022 12:03
Число постраждалих від обстрілу Харкова зросла Фото: кількість постраждалих від обстрілу Харкова зросла (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього обстрілу Харкова зросла до п'яти. Про жертви не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

За його словами, всі постраждалі госпіталізовані.

"Всі госпіталізовані, з ними працюють лікарі. Сподіваюся, їх кількість не збільшиться", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Під обстріл росіян потрапила дев'ятиповерхівка, двір і гаражний кооператив.

Крім того, вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харків. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.

Крім того, 12 серпня росіяни обстріляли Харків. "Прильоти" зафіксували в трьох районах - Слобідському, Київському та Новобаварському.

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