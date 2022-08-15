Число пострадавших от обстрела Харькова возросло

Количество пострадавших в результате сегодняшнего обстрела Харькова возросло до пяти. О жертвах не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

По его словам, все пострадавшие госпитализированы.

"Все госпитализированы, с ними работают врачи. Надеюсь, их количество не увеличится", - написал он.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова. Под обстрел россиян попала девятиэтажка, двор и гаражный кооператив.

Кроме того, ночью 13 августа российские войска обстреляли Харьков. Повреждены центр, Немышлянский и Слободской районы.

Кроме того, 12 августа россияне обстреляли Харьков. "Прилеты" зафиксировали в трех районах - Слободском, Киевском и Новобаварском.