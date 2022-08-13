Окупанти вночі обстріляли три райони Харкова: пошкоджено багатоповерхівки та комунікації

Вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харков. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Повідомляється, що постраждав коледж, пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, в декількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічені кілька тролейбусів. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих в результаті нічного обстрілу немає.