Окупанти вночі обстріляли три райони Харкова: пошкоджено багатоповерхівки та комунікації
Фото: окупанти вночі обстріляли три райони Харкова (facebook.com/MNS GOV UA)
Вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харков. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
Повідомляється, що постраждав коледж, пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, в декількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічені кілька тролейбусів. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих в результаті нічного обстрілу немає.
Як повідомлялося раніше, 12 серпня росіяни обстріляли Харків. "Прильоти" зафіксували в трьох районах - Слобідському, Київському та Новобаварському.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.