Банк в Києві захопив громадянин Узбекистану, - МВС

Фото: місце захоплення банку в Києві (facebook.com/mvs.gov.ua)

Правоохоронці вивчають його особистість

Чоловік, який погрожує, підірвати бомбу в Києві є громадянином Узбекистану. Правоохоронці вивчають його особистість.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів.

Геращенко зазначив, що поліцейські будуть робити все, щоб ніхто не постраждав і постараються зробити так, щоб терорист здався без шкоди для себе самого.

"Це громадянин не України, це громадянин Узбекистану", - заявив він.

Втім, Геращенко додав, якщо чоловік далі буде чинити опір, то "ми будемо вчиняти згідно з законом".

Детальніше про ситуацію у відділенні банку в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, правоохоронці не знають чи є зброя у чоловіка, який сьогодні в центрі Києва захопив відділення банку, на даний момент з нападником проводяться переговори.

Зазначимо, в Києві чоловік погрожує підірвати відділення АТ "Універсал Банк", з місця події з'явилися перші фото.