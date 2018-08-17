В Італії відкрили провадження стосовно компанії, обслуговуючої міст у Генуї

В уряді Італії почали розслідування після обвалу в Генуї

В уряді Італії почали розслідування щодо компанії Autostrade per l'Italia, обслуговуючої міст Моранді біля Генуї. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Міністерство інфраструктури і транспорту Італії дало компанії 15 днів на надання доказів сумлінного виконання своїх зобов'язань по обслуговуванню мосту.

Разом з тим, в компанії Autostrade заявили, що проводили регулярні ретельні перевірки. Після погроз уряду про розслідування, акції компанії впали на 25 %.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Італії підтвердила інформацію про 38 загиблих в результаті обвалу автомобільного мосту в Генуї.

Обвал мосту стався 14 серпня 2018 року в італійській Генуї. За словами міністра транспорту Італії Данило Тонінеллі, аварія стала "великою трагедією" для країни.

Головний прокурор італійського міста Франческо Коцци заявляв, що ймовірною причиною обвалення моста в італійській Генуї міг стати людський фактор.

У свою чергу Данило Тонінеллі зауважив, що міністерство подасть цивільний позов у суд проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту в Генуї.