"Укравтодор" оголосив "жовтий" рівень загрози на дорогах до 13 грудня

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У найближчі три дні у центральних і північних областях України може бути ускладнення руху транспорту

У зв'язку із прогнозованим погіршенням погоди в Україні в найближчі три дні "Укравтодор" оголосив про другий - "жовтий" - рівень загрози на дорогах у центральних та північних областях. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укравтодор".

Зазначається, що 11 грудня 2018 вночі та вранці у північних та центральних областях очікується туман. Видимість на дорогах становитиме 200-500 м. Вдень у Приазов'ї сильний дощ, на півдні країни пориви вітру 15-20 м/с.

У середу, 12 грудня, в Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с та до 20 см снігу.

Крім того, вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади, переважно дощ.

У четверр, 13 грудня, в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах України ожеледиця.

"Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах північних та центральних областей (2 рівень загрози "жовтий").У зв'язку із очікуваним погіршенням погодних умов просимо бути особливо уважними та обережними на дорозі", - зазначили в "Укравтодорі".

Також в агенстві автодоріг України нагадали, що на території держави створено 956 стоянок для стоянки транзитного автотранспорту, якими можна скористатися під час погіршення погоди.

Зазначимо, у Києві 12-13 грудня 2018 року очікуються хуртовини та до 18 см снігу. Ускладнення погодних умов можуть призвести до часткового порушення руху транспорту.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що у Києві сьогодні до кінця доби, 10 грудня, а також завтра, 11 грудня, очікується туман.