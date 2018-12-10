У США через потужні снігопади без світла лишилися 380 тис. будинків

Фото: снігопад у США (AP)

Через негоду загинула людина

На південному сході США у неділю, 9 грудня, стався потужний сніговий шторм, унаслідок якого загинула щонайменше одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Як зазначається, унаслідок негоди загинув водій. Його автомобіль знайшли за межами міста Шарлотт. Чоловік загинув через те, що на його машину впало дерево.

Також повідомляється, що снігова буря залишила без електропостачання понад 380 тис. будинків у штатах Кароліна, Теннесі та Вірджинія.

Крім того, через сніговий шторм понад 1,1 тис. рейсів скасовано в міжнародному аеропорту Шарлотт Дуглас і ще понад 200 рейсів в міжнародному аеропорту Ролі-Дарем.

Американські Авіалінії випустили попередження про подорожі для дев'яти аеропортів у Кароліні, Теннессі та Вірджинії. Пасажирам дозволять змінювати туристичні плани без додаткової плати.

Залізнична компанія Amtrack також змінила розклад руху поїздів. У деяких штатах оголосили режим надзвичайного стану до того часу, поки погода не стабілізується.

Фото: сніговий шторм на південному сході США (AP)

Нагадаємо, 10 грудня 2018 на території України місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від 0 до +8.

У зв'язку із погіршенням погодних умов у розкладі польотів міжнародного аеропорту "Бориспіль" можливі зміни.