Кількість загиблих через обвал будинку в Магнітогорську зросла до 33

Фото: місце вибуху (ТАСС)

Серед загиблих 6 дітей

Кількість загиблих внаслідок вибуху в житловому будинку в Магнітогорську досягла 33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС РФ.

Як повідомляється, останніми рятувальники дістали з-під завалів тіла двох дітей, жінки та чоловіка.

Зазначено, що рятувальники продовжують розбирати завали. Роботи тривають цілодобово. Поки залишається невідомою доля восьми людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з моменту трагедії на місці працюють рятувальні служби, розбір завалів припинявся двічі, вдень 1 і 2 січня, тільки через загрози нового обвалення. Після того, як хиткі конструкції були усунені, рятувальники продовжили пошуки загиблих.

РБК-Україна писало, що основною версією події вважається вибух побутового газу, слідів вибухових речовин на місці обвалення слідчі не знайшли.

Так, ввечері, 2 січня, повідомлялось про 31 жертву інциденту у російському Магнітогорську.