Опубліковано відео з місця аварії літака в Ірані

Фото: катастрофа літака в Ірані (PressTV)

Boeing загорівся в районі житлової забудови після того, як викотився з смуги

У мережі з'явилися відео з місця катастрофи вантажного Boeing 707 в Ірані. Відеозаписи опублікували користувачі YouTube.

На записах видно, як літак загорівся після того, як викотився за межі посадкової смуги в район житлової забудови. Також видно, що літак отримав значні пошкодження, на місці інциденту працюють рятувальники.

Нагадаємо, Boeing 707 розбився вранці 14 січня при посадці в аеропорту Кереджа на захід від Тегерана. В результаті катастрофи загинули не менше семи осіб. У той же час місцеві ЗМІ повідомили, що три людини могли вижити. Відомо, що літак летів з Бішкеку (Киргизія), його експлуатувала компанія Kyrgyzstan Airlines.

Відзначимо, в січні минулого року в Киргизії при заході на посадку розбився вантажний літак Boeing 747, який виконував рейс з Гонконгу до Бішкека. В результаті катастрофи загинули 39 людей - всі 4 члени екіпажу і 35 місцевих жителів, так як літак впав на дачне селище.