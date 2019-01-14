В Ірані розбився вантажний Boeing

Фото: аварії Boeing в Ірані (farsnews.com)

Boeing розбився при посадці в аеропорту Караджа

В Ірані при посадці в аеропорту міста Карадж розбився вантажний літак Boeing 707. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське агентство Fars.

Повідомляється, що літак розбився в аеропорту Фатх міста Карадж (на захід від Тегерана). За даними агентства, Boeing 707 при посадці він викотився за межі смуги. Відомо, що літак летів з Бішкеку (Киргизія).

За даними телеканалу Press TV, на борту літака перебували 10 осіб. Також повідомляється, що Boeing 707 експлуатувався компанією Kyrgyzstan Airlines.

Фото: аварії Boeing в Ірані (farsnews.com)

Нагадаємо, рік тому в Киргизії при заході на посадку розбився вантажний літак Boeing 747, який виконував рейс з Гонконгу до Бішкека. В результаті катастрофи загинули 39 людей - всі 4 члени екіпажу і 35 місцевих жителів так як літак впав на дачне селище.

Катастрофа стала найбільшою в Киргизії після аварії Boeing 737 під Бішкеком в серпні 2008 року, а також найбільшою з 2008 року авіакатастрофою з жертвами на землі. На даний момент причина аварії досі не відома, влада Киргизії продовжує розслідування.