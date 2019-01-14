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При катастрофі Boeing в Ірані загинули не менше 7 осіб

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 10:23
При катастрофі Boeing в Ірані загинули не менше 7 осіб
Фото: катастрофа літака в Ірані (PressTV)

Іранські ЗМІ повідомили, що в катастрофі могли вижити три особи

При аварії вантажного Boeing в Ірані загинули не менше семи осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранський телеканал PressTV.

Повідомляється, що на місці катастрофи Boeing 707 виявили тіла семи загиблих. У той же час в управлінні з надзвичайних ситуацій Ірану заявили, що вижив бортінженер. Крім того, місцеві ЗМІ повідомили, що, ймовірно, вижили пілоти. Однак на даний момент цю інформацію не підтверджено.

Вантажний Boeing 707 розбився вранці 14 січня при посадці в аеропорту Кереджа на захід від Тегерана. Пілоти не впоралися з керуванням, і лайнер викотився за межі смуги, після чого пробив огорожу і викотився в житловий район, де загорівся. Всього на борту перебували 10 осіб.

Нагадаємо, минулого тижня у Франції розбився винищувач "Міраж-2000", рятувальники продовжують шукати пілотів. Пізніше повідомили, що уламки були виявлені в департаменті Юра.

Сьогодні стало відомо, що в Індонезії виявили самописець з Boeing 737 авіакомпанії Lion Air.

 

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