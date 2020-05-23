Число неготових до послаблення карантину областей скоротилося до 6

Наразі до послаблення карантину в Україні не готові 6 областей. Про це йшлося на нараді щодо адаптивного карантину під головуванням президента Володимира Зеленського.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента України.

Так, станом на сьогодні до послаблення карантину не готові Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська, Закарпатська та Волинська області.

"Ці регіони не відповідають критеріям щодо показників захворюваності, заповненості ліжок у лікарнях та кількості тестувань, які дали б змогу перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі", - наголосили на нараді.

Нагадаємо, раніше на офіційному сайті МОЗ було розміщено оновлену таблицю областей за готовністю до послаблення карантину, в якій 9 областей не відповідали критеріям.

Крім того, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов дозволив Києву перейти до послаблення карантинних обмежень.

До цього у КМДА анонсували запуск столичного метро з 25 травня.