Чип S11 и премиальные материалы корпуса: Apple представила Watch 12 и Ultra 4

На сентябрьской презентации Apple представила смартчасы Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 с новым процессором S11, керамическими корпусами и ИИ-функцией Audio Intelligence.
Об этом РБК-Украина информирует со ссылкой на Apple.
Главным новшеством в часах Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 стала система Audio Intelligence на базе процессора S11.
Она постоянно анализирует звуковую среду вокруг пользователя с помощью встроенного микрофона.
Ключевые опции:
Live Rewind: двойное нажатие на колесико Digital Crown выводит текстовую транскрипцию за последние 15 секунд разговора. Активация сопровождается звуковым сигналом, индикатором микрофона и анимацией на экране.
Siri Recap: создает краткий текстовый результат разговора и сохраняет его в приложении Siri. Включается только вручную.
Распознавание звуков: извещает о крике ребенка, дверном звонке, сирене или тревоге даже без подключения к iPhone.
Фоновый Shazam: автоматически определяет музыку вокруг и выводит название трека и исполнителя в виджет.
Функции Audio Intelligence появятся в конце 2026 года. Они требуют iPhone 16 или более новой модели с включенной Apple Intelligence и недоступны в странах Европейского Союза.
В Apple подчеркивают, что Audio Intelligence не создает и не сохраняет аудиофайлы. Обработка звука производится в аппаратно изолированной зоне Secure Exclave внутри чипа S11, после чего входные данные мгновенно удаляются.
Система не идентифицирует говорящих по именам, а Siri Recap автоматически блокирует сбор чувствительной информации, например финансовые данные или персональные номера.
Оба часа получили обновленную платформу датчиков здоровья с увеличенным электродом для ЭКГ, большими фотодиодами PPG-сенсора и энергоэффективными LED-излучателями.
Это позволило повысить частоту измерений:
На основе анализа активности, пульса в покое и качестве сна часы формируют ежедневную оценку Readiness (готовность организма) по шкале от 0 до 10 с рекомендациями по интенсивности нагрузок.
Модель Apple Watch Series 12 ориентирована на ежедневное использование и получила возврат премиальных материалов корпуса.
Характеристики Series 12:
Цена: от 399 долларов, старт продаж - 18 сентября.
Флагманская модель Apple Watch Ultra 4 разработана для экстремальных условий, длительных тренировок и автономной работы.
Особенности Ultra 4:
Автономность: до 84 часов в режиме экономии энергии, до 50 часов в обычном режиме и до 25 часов в режиме тренировки Extended Workout;
Особые фишки: поддержка нового теста VO2 Max, ИИ-аналитика здоровья в приложении Health и вкладка Insights;
Корпус и ремешки: титановый корпус (натуральный и черный), версия Hermès с титановым браслетом Grand H с механизмом регулировки поверх гидрокостюма;
Цена: от 799 долларов.