Чип S11 и премиальные материалы корпуса: Apple представила Watch 12 и Ultra 4

ИИ "в ушах": как работает Audio Intelligence?

Главным новшеством в часах Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 стала система Audio Intelligence на базе процессора S11.

Она постоянно анализирует звуковую среду вокруг пользователя с помощью встроенного микрофона.

Ключевые опции:

Live Rewind: двойное нажатие на колесико Digital Crown выводит текстовую транскрипцию за последние 15 секунд разговора. Активация сопровождается звуковым сигналом, индикатором микрофона и анимацией на экране.

Siri Recap: создает краткий текстовый результат разговора и сохраняет его в приложении Siri. Включается только вручную.

Распознавание звуков: извещает о крике ребенка, дверном звонке, сирене или тревоге даже без подключения к iPhone.

Фоновый Shazam: автоматически определяет музыку вокруг и выводит название трека и исполнителя в виджет.

Функции Audio Intelligence появятся в конце 2026 года. Они требуют iPhone 16 или более новой модели с включенной Apple Intelligence и недоступны в странах Европейского Союза.

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Защита конфиденциальности

В Apple подчеркивают, что Audio Intelligence не создает и не сохраняет аудиофайлы. Обработка звука производится в аппаратно изолированной зоне Secure Exclave внутри чипа S11, после чего входные данные мгновенно удаляются.

Система не идентифицирует говорящих по именам, а Siri Recap автоматически блокирует сбор чувствительной информации, например финансовые данные или персональные номера.

Новый уровень точности и измерений

Оба часа получили обновленную платформу датчиков здоровья с увеличенным электродом для ЭКГ, большими фотодиодами PPG-сенсора и энергоэффективными LED-излучателями.

Это позволило повысить частоту измерений:

пульс измеряется 1 раз в 5 секунд;

вариабельность сердечного ритма проверяется 1 раз в 5 минут.

На основе анализа активности, пульса в покое и качестве сна часы формируют ежедневную оценку Readiness (готовность организма) по шкале от 0 до 10 с рекомендациями по интенсивности нагрузок.

Apple Watch Series 12: классика, быстрая зарядка и керамика

Модель Apple Watch Series 12 ориентирована на ежедневное использование и получила возврат премиальных материалов корпуса.

Характеристики Series 12:

Размеры : 42 мм и 46 мм;

: 42 мм и 46 мм; Материалы : алюминий (черный, светло-золотой, космический серый, темно-бронзовый), титан (золотой, натуральный), керамика (перламутровый белый и ночной синий), а также версия Hermès;

: алюминий (черный, светло-золотой, космический серый, темно-бронзовый), титан (золотой, натуральный), керамика (перламутровый белый и ночной синий), а также версия Hermès; Автономность : 24 часа общей работы;

: 24 часа общей работы; Зарядка: 15 минут на зарядном устройстве обеспечивают до 12 часов работы;

Цена: от 399 долларов, старт продаж - 18 сентября.

Apple Watch Ultra 4: рекордный аккумулятор и спорт

Флагманская модель Apple Watch Ultra 4 разработана для экстремальных условий, длительных тренировок и автономной работы.

Особенности Ultra 4:

Автономность: до 84 часов в режиме экономии энергии, до 50 часов в обычном режиме и до 25 часов в режиме тренировки Extended Workout;

Особые фишки: поддержка нового теста VO2 Max, ИИ-аналитика здоровья в приложении Health и вкладка Insights;

Корпус и ремешки: титановый корпус (натуральный и черный), версия Hermès с титановым браслетом Grand H с механизмом регулировки поверх гидрокостюма;

Цена: от 799 долларов.