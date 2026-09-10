Чип S11 та преміальні матеріали корпусу: Apple показала Watch 12 та Ultra 4

ШІ "у вухах": як працює Audio Intelligence?

Головним нововведенням у годинниках Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4 стала система Audio Intelligence на базі процесора S11.

Вона постійно аналізує звукове середовище навколо користувача за допомогою вбудованого мікрофона.

Ключові опції:

Live Rewind: подвійне натискання на коліщатко Digital Crown виводить текстову транскрипцію за останні 15 секунд розмови. Активація супроводжується звуковим сигналом, індикатором мікрофона та анімацією на екрані.

Siri Recap: створює короткий текстовий підсумок розмови та зберігає його у додатку Siri. Вмикається лише вручну.

Розпізнавання звуків: сповіщає про крик дитини, дверний дзвінок, сирену або тривогу навіть без підключення до iPhone.

Фоновий Shazam: автоматично визначає музику навколо та виводить назву треку й виконавця у віджет.

Функції Audio Intelligence з'являться наприкінці 2026 року. Вони вимагають iPhone 16 або новішої моделі із включеною Apple Intelligence і недоступні в країнах Європейського Союзу.

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Захист приватності

В Apple підкреслюють, що Audio Intelligence не створює і не зберігає аудіофайли. Обробка звуку відбувається в апаратно ізольованій зоні Secure Exclave всередині чипа S11, після чого вхідні дані миттєво видаляються.

Система не ідентифікує мовців за іменами, а Siri Recap автоматично блокує збір чутливої інформації, як-от фінансові дані або персональні номери.

Новий рівень точності та вимірювань

Обидва годинники отримали оновлену платформу датчиків здоров'я зі збільшеним електродом для ЕКГ, більшими фотодіодами PPG-сенсора та енергоефективними LED-випромінювачами.

Це дозволило підвищити частоту вимірювань:

пульс вимірюється 1 раз на 5 секунд;

варіабельність серцевого ритму перевіряється 1 раз на 5 хвилин.

На основі аналізу активності, пульсу у стані спокою та якості сну годинники формують щоденну оцінку Readiness (готовність організму) за шкалою від 0 до 10 із рекомендаціями щодо інтенсивності навантажень.

Apple Watch Series 12: класика, швидка зарядка та кераміка

Модель Apple Watch Series 12 орієнтована на щоденне використання та отримала повернення преміальних матеріалів корпусу.

Характеристики Series 12:

Розміри : 42 мм та 46 мм;

: 42 мм та 46 мм; Матеріали : алюміній (чорний, світло-золотий, космічний сірий, темно-бронзовий), титан (золотий, натуральний), кераміка (перламутровий білий та нічний синій), а також версія Hermès;

: алюміній (чорний, світло-золотий, космічний сірий, темно-бронзовий), титан (золотий, натуральний), кераміка (перламутровий білий та нічний синій), а також версія Hermès; Автономність : 24 години загальної роботи;

: 24 години загальної роботи; Зарядка: 15 хвилин на зарядному пристрої забезпечують до 12 годин роботи;

Ціна: від 399 доларів, старт продажів - 18 вересня.

Apple Watch Ultra 4: рекордний акумулятор та спорт

Флагманська модель Apple Watch Ultra 4 розроблена для екстремальних умов, тривалих тренувань й автономної роботи.

Особливості Ultra 4:

Автономність: до 84 годин у режимі економії енергії, до 50 годин у звичайному режимі та до 25 годин у режимі тренування Extended Workout;

Особливі фішки: підтримка нового тесту VO2 Max, ШІ-аналітика здоров'я у додатку Health та вкладка Insights;

Корпус та ремінці: титановий корпус (натуральний та чорний), версія Hermès з титановим браслетом Grand H із механізмом регулювання поверх гідрокостюма;

Ціна: від 799 доларів.