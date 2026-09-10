Чип S11 та преміальні матеріали корпусу: Apple показала Watch 12 та Ultra 4

На вересневій презентації Apple представила смартгодинники Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4 із новим процесором S11, керамічними корпусами та ШІ-функцією Audio Intelligence.
Про це РБК-Україна інформує з посиланням на Apple.
Головним нововведенням у годинниках Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4 стала система Audio Intelligence на базі процесора S11.
Вона постійно аналізує звукове середовище навколо користувача за допомогою вбудованого мікрофона.
Ключові опції:
Live Rewind: подвійне натискання на коліщатко Digital Crown виводить текстову транскрипцію за останні 15 секунд розмови. Активація супроводжується звуковим сигналом, індикатором мікрофона та анімацією на екрані.
Siri Recap: створює короткий текстовий підсумок розмови та зберігає його у додатку Siri. Вмикається лише вручну.
Розпізнавання звуків: сповіщає про крик дитини, дверний дзвінок, сирену або тривогу навіть без підключення до iPhone.
Фоновий Shazam: автоматично визначає музику навколо та виводить назву треку й виконавця у віджет.
Функції Audio Intelligence з'являться наприкінці 2026 року. Вони вимагають iPhone 16 або новішої моделі із включеною Apple Intelligence і недоступні в країнах Європейського Союзу.
В Apple підкреслюють, що Audio Intelligence не створює і не зберігає аудіофайли. Обробка звуку відбувається в апаратно ізольованій зоні Secure Exclave всередині чипа S11, після чого вхідні дані миттєво видаляються.
Система не ідентифікує мовців за іменами, а Siri Recap автоматично блокує збір чутливої інформації, як-от фінансові дані або персональні номери.
Обидва годинники отримали оновлену платформу датчиків здоров'я зі збільшеним електродом для ЕКГ, більшими фотодіодами PPG-сенсора та енергоефективними LED-випромінювачами.
Це дозволило підвищити частоту вимірювань:
На основі аналізу активності, пульсу у стані спокою та якості сну годинники формують щоденну оцінку Readiness (готовність організму) за шкалою від 0 до 10 із рекомендаціями щодо інтенсивності навантажень.
Модель Apple Watch Series 12 орієнтована на щоденне використання та отримала повернення преміальних матеріалів корпусу.
Характеристики Series 12:
Ціна: від 399 доларів, старт продажів - 18 вересня.
Флагманська модель Apple Watch Ultra 4 розроблена для екстремальних умов, тривалих тренувань й автономної роботи.
Особливості Ultra 4:
Автономність: до 84 годин у режимі економії енергії, до 50 годин у звичайному режимі та до 25 годин у режимі тренування Extended Workout;
Особливі фішки: підтримка нового тесту VO2 Max, ШІ-аналітика здоров'я у додатку Health та вкладка Insights;
Корпус та ремінці: титановий корпус (натуральний та чорний), версія Hermès з титановим браслетом Grand H із механізмом регулювання поверх гідрокостюма;
Ціна: від 799 доларів.