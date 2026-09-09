Apple назвала дату релиза iOS 27: какие iPhone будут поддерживать обновленную Siri

Apple назвала дату выхода финальных версий iOS 27 и iPadOS 27, вместе с которыми пользователи получат новую Siri AI. Цифровой ассистент полностью переработан, а его новые возможности разрабатывали совместно с Google на базе языковых моделей Gemini.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple Event .

Новые возможности Siri AI и партнерство с Google

Первые тесты показывают, что обновленный ассистент способен выполнять сложные многошаговые указания и отвечать на развернутые вопросы.

Впрочем, использование сложных облачных алгоритмов будет иметь суточные ограничения. Для пользователей с подпиской iCloud+ Apple предусмотрела расширенные лимиты на использование таких инструментов.

Кроме английского языка, доступного сразу, уже в октябре Siri AI заговорит еще на пяти языках:

французском;

японском;

на корейском;

португальский;

испанском.

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Какие устройства будут поддерживать Siri AI?

Из - за высоких требований к вычислительной мощности разумный ассистент будет доступен только на относительно новых девайсах.

В перечень совместимых устройств вошли :

Смартфоны - начиная с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max (2023 год), а также все модели линеек iPhone 17, iPhone Air и новые iPhone 18;

Планшеты - последний iPad mini, а также модели iPad Air и iPad Pro на базе чипов Apple M1 или более новых;

Фишка – точность распознавания - на более новых моделях (начиная с iPhone 17) локальные модели будут работать быстрее, обеспечивая более точное диктование и распознавание языка.

Другие нововведения iOS 27

Кроме искусственного интеллекта, iOS 27 и iPadOS 27 существенно обновили визуальный язык дизайна под названием Liquid Glass, расширили набор функций для родительского контроля и безопасности детей, а также оптимизировали общую производительность систем.

Ожидается, что в один день с мобильными ОС выйдут обновления macOS 27 и watchOS 27.