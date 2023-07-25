Чиновница "Укрзализныци" получила подозрение за схему с новогодней елкой

Чиновница "Укрзализныци" могла присвоить 380 тысяч гривен на покупке новогодней елки для вокзала Киева. Ей грозит тюремный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

По информации ведомства, женщина во время проведения закупок внесла заведомо антиконкурентные данные насчет особенностей продукции. Таким образом, в тендере участвовали подконтрольные предприятия, а на товар было сформировано предложение, которое значительно выше рыночных цен.

"С победителем был заключен договор на закупку искусственной новогодней елки для ее установки на железнодорожном вокзале Киева. Сумма нанесенного ущерба составляет более 380 тысяч гривен", - сказано в сообщении МВД.

Согласно данным Нацполиции, чиновнице уже объявили о подозрении по статье Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

За это она может получить до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также штраф до одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 17 тысяч гривен).

Напомним, ранее стало известно, что заместитель мэра Чернигова по вопросам деятельности исполнительных органов власти мог присвоить деньги на покупке трансформатора для ТЭЦ.

Также мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю министра обороны и его подопечному в присвоении более 1 млрд гривен бюджетных средств.