Присвоил бюджетные деньги. СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны

Правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю министра обороны и его подопечному в присвоении более 1 млрд гривен бюджетных средств. Они "зарабатывали" на закупке экипировки для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram .

Как отмечают правоохранители, они собрали масштабную доказательную базу, которая свидетельствует о коррупционной деятельности бывшего заместителя министра обороны и бывшего руководителя Департамента государственных закупок.

"Чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупке бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, выполняющих боевые задания на фронте. Незаконная деятельность фигурантов нанесла ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 1 млрд грн", - уточняют в СБУ.

По данным следствия, коррупционную схему чиновники организовали в начале марта 2022 года. Тогда они закупили у иностранной компании почти 3 тысячи бронежилетов стоимостью около 130 млн гривен. При этом более 100 млн гривен из этой суммы они присвоили. Реальная стоимость бронежилетов, которые они купили, составляла только 25 млн гривен.

Позже злоумышленники купили партию некачественных зимних курток для воинов ВСУ на сумму 900 млн гривен.

Сейчас чиновники находятся под стражей.

Скандал в Минобороны

Напомним, в начале этого года в СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны покупает продукты питания для украинских военных по значительно завышенным ценам.

Позже в Минобороны рассказали, что в декабре 2022 года был отстранен от должности, а через месяц уволен и.о. директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, а в конце января сняли с должности замминистра обороны.

На фоне скандала фракция “Слуга Народа” рассматривала отставку министра обороны Алексея Резникова с должности, но этого так и не произошло.