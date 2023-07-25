Чиновниця "Укрзалізниці" отримала підозру за схему з новорічною ялинкою

Чиновниця "Укрзалізниці" могла привласнити 380 тисяч гривень на купівлі новорічної ялинки для вокзалу Києва. Їй загрожує тюремний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

За інформацією відомства, жінка під час проведення закупівель внесла свідомо антиконкурентні дані щодо особливостей продукції. Таким чином, у тендері брали участь підконтрольні підприємства, а на товар була сформована пропозиція, яка значно вища за ринкові ціни.

"З переможцем було укладено договір на закупівлю штучної новорічної ялинки для її встановлення на залізничному вокзалі Києва. Сума завданих збитків становить понад 380 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні МВС.

За даними Нацполіції, чиновниці вже оголосили про підозру за статтею Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

За це вона може отримати до шести років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 17 тисяч гривень).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступник мера Чернігова з питань діяльності виконавчих органів влади міг привласнити гроші на купівлі трансформатора для ТЕЦ.

Також ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру екс-заступнику міністра оборони та його підопічного у привласненні понад 1 млрд гривень бюджетних коштів.