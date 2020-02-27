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Посадовців "Укрзалізниці" викрили на незаконному видобутку граніту

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 21:20
Посадовців "Укрзалізниці" викрили на незаконному видобутку граніту
Ілюстративне фото (прес-служба СБУ)

Незаконний видобуток, зокрема, проводився із застосуванням вибухово-технічних засобів

Служба безпеки України заблокувала незаконний видобуток граніту, який організували посадовці "Укрзалізниці". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ.

Повідомляється, що незаконний видобуток понад 500 тисяч кубічних метрів граніту блокували у Житомирській області. Граніт видобувався на території площею 60 гектарів і продавався приватним структурам.

"За версією слідства зловмисники нанесли шкоди навколишньому середовищу на більше ніж 1,3 мільярда гривень. Оборудку протягом 2017-18 років здійснювали службові особи одного з виробничих підрозділів філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця". Посадовці, на яких покладено контроль за виконанням встановлених правил використання надр, організували незаконний видобуток граніту на території кар’єру товариства", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що незаконний видобуток, зокрема, проводився із застосуванням вибухово-технічних засобів.

Посадовців &quot;Укрзалізниці&quot; викрили на незаконному видобутку граніту

Посадовців &quot;Укрзалізниці&quot; викрили на незаконному видобутку граніту

Фото: незаконний видобуток граніту (прес-служба СБУ)

"Повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 240 Кримінального кодексу України колишньому керівнику виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця"", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Житомирській області правоохоронці викрили та блокували незаконний видобуток корисних копалин на території одного з лісових агрогосподарств.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України скасував погодження обласними радами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Копалини місцевого значення залишаються у віданні сільських, селищних, міських і районних рад та ОТГ.

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