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Кабмін скасував передачу облрадами родовищ корисних копалин

Новини » Політика     05.02.2020 - 12:21
Кабмін скасував передачу облрадами родовищ корисних копалин
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Уряд ліквідував корупційну складову в області видобутку

Кабінет міністрів на засіданні 5 лютого скасував погодження обласними радами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука Telegram.

При цьому прем'єр зазначив, що копалини місцевого значення залишаються у віданні сільських, селищних, міських і районних рад та об'єднаних територіальних громад.

"Ми скасували узгодження облрадами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Адже насправді, облради часто відмовляли інвесторам, зокрема державним компаніям, через корупційні мотиви", - написав Гончарук.

Також уряд прийняв постанову про прискорення електронних аукціонів надрокористувача.

За словами Гончарука, це дозволить ліквідувати корупційну складову в області видобутку, а також буде значно сприяти залученню інвестицій.

"Тепер інвестори зможуть планувати свою діяльність завчасно. Уряд дозволив резервування земельної ділянки ще до виставлення її на аукціон", - зазначив прем'єр.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд України створило Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. На фінансування роботи фермерів в держбюджеті передбачено 240 млн грн.

Також повідомлялося, що Рада остаточно ухвалила зміни до Податкового кодексу щодо видобутку бурштину. Законом зменшується ставка рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниместорождениеОлексій Гончарук
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