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Чиновников "Укрзализныци" уличили в незаконной добыче гранита

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 21:20
Чиновников "Укрзализныци" уличили в незаконной добыче гранита
Иллюстративное фото (пресс-служба СБУ)

Незаконная добыча, в частности, проводилась с применением взрыво-технических средств

Служба безопасности Украины заблокировала незаконную добычу гранита, которую организовали чиновники "Укрзализныци". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что незаконную добычу свыше 500 тысяч кубических метров гранита блокировали в Житомирской области. Гранит добывался на территории площадью 60 гектаров и продавался частным структурам.

"По версии следствия злоумышленники нанесли ущерб окружающей среде на более чем 1,3 миллиарда гривен. Сделку в течение 2017-18 годов осуществляли служебные лица одного из производственных подразделений филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця". Должностные лица, на которых возложен контроль за выполнением установленных правил использования недр, организовали незаконную добычу гранита на территории карьера общества", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что незаконная добыча, в частности, проводилась с применением взрыво-технических средств.

Чиновников &quot;Укрзализныци&quot; уличили в незаконной добыче гранита

Чиновников &quot;Укрзализныци&quot; уличили в незаконной добыче гранита

Фото: незаконная добыча гранита (пресс-служба СБУ)

"Сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 240 Уголовного кодекса Украины бывшему руководителю производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця"", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области правоохранители разоблачили и блокировали незаконную добычу полезных ископаемых на территории одного из лесных агрохозяйств.

Напомним, Кабинет министров Украины отменил согласование областными советами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения. Ископаемые местного значения остаются в ведении сельских, поселковых, городских и районных советов и ОТГ.

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