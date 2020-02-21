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У Житомирській області викрили незаконне добування корисних копалин

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 10:46
У Житомирській області викрили незаконне добування корисних копалин
Фото: місце незаконного добування (ssu.gov.ua)

Незаконна діяльність завдала державі збитків на майже 14 млн гривень

У Житомирській області правоохоронці викрили та блокували незаконний видобуток корисних копалин на території одного з лісових агрогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними служби, у 2015 році Житомирська облрада передала 40 гектарів земель державного підприємства у користування місцевій видобувній фірмі. Однак підприємство почало розробку надр з грубим порушенням процедури, тому прокуратура оскаржила рішення облради.

Зазначається, що попри заборону підприємство продовжило незаконний видобуток корисних копалин та облаштувало стихійний кар'єр на ділянці понад півгектара. Експертиза показала, що зловмисники встигли видобути 25,5 тисячі кубічних метрів піску на більш ніж 13,5 млн гривень.

Директору видобувного підприємства було повідомлено про підозру в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 239-1, ст. 254 та ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу. Підозрюваного планують оголосити у розшук, оскільки він отримав російське громадянство та переховується в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України скасував погодження обласними радами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Копалини місцевого значення залишаються у віданні сільських, селищних, міських і районних рад та ОТГ.

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