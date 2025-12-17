Чиновники США и России встретятся в Майами для переговоров по Украине, - Politico

Неназванные источники рассказали изданию, что в российскую делегацию войдет глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев. При этом ожидается, что США на переговорах представят спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Один из собеседников Politico отметил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров также встретится с американской делегацией перед встречей США и России. По его словам "планы остаются гибкими".

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа считают, что Россия примет западные гарантии безопасности и членство Украины в ЕС в рамках окончательной сделки. Но российский диктатор Владимир Путин пока не показывает соответствующих признаков.