Чиновники США і Росії зустрінуться в Маямі для переговорів щодо України, - Politico

Неназвані джерела розповіли виданню, що в російську делегацію увійде глава російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв. Водночас очікується, що США на переговорах представлять спецпредставник президента Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.

Один зі співрозмовників Politico зазначив, що секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров також зустрінеться з американською делегацією перед зустріччю США і Росії. За його словами "плани залишаються гнучкими".

Чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа вважають, що Росія прийме західні гарантії безпеки і членство України в ЄС у рамках остаточної угоди. Але російський диктатор Володимир Путін поки що не показує відповідних ознак.