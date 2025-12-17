UA

Чиновники США і Росії зустрінуться в Маямі для переговорів щодо України, - Politico

Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф та голова російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські та російські чиновники можуть уже на цих вихідних зустрітися в Маямі, щоб обговорити можливість завершення війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Неназвані джерела розповіли виданню, що в російську делегацію увійде глава російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв. Водночас очікується, що США на переговорах представлять спецпредставник президента Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.

Один зі співрозмовників Politico зазначив, що секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров також зустрінеться з американською делегацією перед зустріччю США і Росії. За його словами "плани залишаються гнучкими".

Чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа вважають, що Росія прийме західні гарантії безпеки і членство України в ЄС у рамках остаточної угоди. Але російський диктатор Володимир Путін поки що не показує відповідних ознак.

Переговори України та США

Нагадаємо, днями українські та американські чиновники зустрілися в Берліні. Спецпредставник президента США Стів Віткофф, який брав участь в обговореннях, розповів, що було досягнуто "значного прогресу".

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський після зустрічі в Берліні звернув увагу, що позиції Києва і Вашингтона щодо питання територій усе ще розходяться.

Водночас Axios із посиланням на неназваного американського чиновника написало про те, що на вихідних у Маямі має відбутися новий раунд переговорів України і США. Очікується, що в обговореннях братимуть участь військові.

