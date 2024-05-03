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Чиновникам изменили правила бронирования от мобилизации: кто не получит отсрочку

Фото: чиновникам изменили правила бронирования от мобилизации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине изменили правила бронирования чиновников от мобилизации. В частности, военнообязанные граждане, которые возглавляют определенные департаменты или подразделения, могут быть призваны в армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

"Есть четкие правила, они несколько изменились. Сейчас будут забронированы государственные служащие категории А - это председатели поселковых и городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и председатели государственных органов и органов местного самоуправления", - сказал Лазуткин.

По его словам, категории Б и В уже будут бронироваться лишь на 50%.

"То есть люди, которые возглавляют определенные департаменты или подразделения, могут быть мобилизованными. Ну, а категория В - это уже исполнители", - добавил представитель Минобороны.

Как рассказал Лазуткин, также отсрочку будут иметь представители руководящих органов государственного управления, судьи, Нацполиция, Национальная гвардия, а также люди, которые привлечены к киберзащите.

Новый закон о мобилизации

Напомним, уже с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации.

В нем, в частности, уточнили категории военнообязанных, которым предоставляется отсрочка и бронирование от мобилизации.

Также в Украине заработает электронный кабинет призывника, который будет запущен 18 мая.

Детальнее о том, когда вступит в силу новый закон о мобилизации и что именно изменится, читайте в материале РБК-Украина.

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