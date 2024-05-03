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Чиновникам змінили правила бронювання від мобілізації: хто не отримає відстрочку

Фото: чиновникам змінили правила бронювання від мобілізації (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні змінили правила бронювання чиновників від мобілізації. Зокрема, військовозобов'язані громадяни, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути призвані до армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

"Є чіткі правила, вони дещо змінилися. Зараз будуть заброньовані державні службовці категорії А - це голови селищних та міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури та є головами державних органів та органів місцевого самоврядування", - сказав Лазуткін.

За його словами, категорії Б та В - вже будуть бронюватися лише на 50%.

"Тобто люди, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізованими. Ну, а категорія В - це вже виконавці", - додав речник Міноборони.

Як розповів Лазуткін, також відстрочку матимуть представники керівних органів державного управління, судді, Нацполіція, Національна гвардія, а також люди, які залучені до кіберзахисту.

Новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, вже з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію.

У ньому, зокрема, уточнили категорії військовозобов'язаних, яким надається відстрочка та бронювання від мобілізації.

Також в Україні запрацює електронний кабінет призовника, який запустять 18 травня.

Детальніше про те, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію і що саме зміниться, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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