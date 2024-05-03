Чиновникам змінили правила бронювання від мобілізації: хто не отримає відстрочку

В Україні змінили правила бронювання чиновників від мобілізації. Зокрема, військовозобов'язані громадяни, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути призвані до армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.
"Є чіткі правила, вони дещо змінилися. Зараз будуть заброньовані державні службовці категорії А - це голови селищних та міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури та є головами державних органів та органів місцевого самоврядування", - сказав Лазуткін.
За його словами, категорії Б та В - вже будуть бронюватися лише на 50%.
"Тобто люди, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізованими. Ну, а категорія В - це вже виконавці", - додав речник Міноборони.
Як розповів Лазуткін, також відстрочку матимуть представники керівних органів державного управління, судді, Нацполіція, Національна гвардія, а також люди, які залучені до кіберзахисту.
Нагадаємо, вже з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію.
У ньому, зокрема, уточнили категорії військовозобов'язаних, яким надається відстрочка та бронювання від мобілізації.
Також в Україні запрацює електронний кабінет призовника, який запустять 18 травня.
Детальніше про те, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію і що саме зміниться, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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