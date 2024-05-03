Чиновникам змінили правила бронювання від мобілізації: хто не отримає відстрочку

"Є чіткі правила, вони дещо змінилися. Зараз будуть заброньовані державні службовці категорії А - це голови селищних та міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури та є головами державних органів та органів місцевого самоврядування", - сказав Лазуткін.

За його словами, категорії Б та В - вже будуть бронюватися лише на 50%.

"Тобто люди, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізованими. Ну, а категорія В - це вже виконавці", - додав речник Міноборони.

Як розповів Лазуткін, також відстрочку матимуть представники керівних органів державного управління, судді, Нацполіція, Національна гвардія, а також люди, які залучені до кіберзахисту.