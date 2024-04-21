Электронный кабинет призывника. Когда заработает и обязательна ли регистрация
В Украине летом планируют запустить электронный кабинет военнообязанного. Впрочем, регистрироваться в нем будет правом, а не обязанностью.
Детальнее о е-кабинете военнообязанного и как он будет работать - читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались законопроект №10062, интервью заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко для DOU, заявление спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина.
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Что такое е-кабинет военнообязанного
В Минобороны объясняют, что такой е-кабинет будет создан на каждого военнообязанного, независимо от того, будет ли он им пользоваться. То есть регистрация в нем будет добровольной и ни к чему не обязывает - по крайней мере сейчас.
Цель сервиса состоит в том, чтобы упростить актуализацию своих данных без похода в ТЦК и СП или ЦНАП куда все призывники, военнообязанные и резервисты должны появиться в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона о мобилизации. После этого военкоматы будут использовать эти данные в своей ежедневной работе.
Как это будет работать
Электронный кабинет военнообязанного будет являться отдельным сервисом, не связанным с сайтом Министерства обороны. В кабинет можно будет зайти с любого устройства и предоставить сведения о себе в ТЦК в электронном виде, а также проверить, есть ли данные о вас в реестре. То есть таким образом военнообязанный сможет увидеть, что о нем знает государство, какая информация имеется в реестре "Оберег".
Ожидается, что авторизация в е-кабинете будет происходить через BankID или Дія. Підпис. База данных будет подтягивать в е-кабинет ФИО, место прописки, дату рождения, семейное положение, сведения о членах семьи, сведения об образовании и т.д.
По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, в электронном кабинете в частности можно будет подтвердить бронирование.
Будут ли там посылать повестки
Запустить механизм передачи повесток через электронный кабинет военнообязанного была одной из опций, которая предлагалась в новом законопроекте о мобилизации еще до его принятия. Но она не нашла поддержки среди нардепов, поэтому ее отклонили. Потому в электронные кабинеты повестки присылать не будут.
Напомним, что 16 января 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №10062 о цифровизации армии. Документ предполагает запуск полноценного электронного военного учета в Украине. В частности, это касается электронного кабинета военнообязанного.
Позже, 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ, а в Министерстве обороны заявили, что планируют запустить электронный кабинет военнообязанного уже во втором квартале 2024 года.
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