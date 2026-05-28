Чиновник ЦРУ скрывал в доме 300 килограммов золота и теперь он под арестом

04:59 28.05.2026 Чт
2 мин
Как он объяснил агентам ФБР такое резкое обогащение?
aimg Филипп Бойко
Чиновник ЦРУ скрывал в доме 300 килограммов золота и теперь он под арестом Фото: агенты ФБР (Getty Images)
ФБР арестовало высокопоставленного сотрудника ЦРУ после обысков в его частном доме. Следователи обнаружили в резиденции залежи золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов и коллекцию люксовых часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Следователи изъяли 303 золотых слитка, каждый из которых весит примерно один килограмм. Кроме золота, в доме хранились почти три десятка роскошных часов, среди которых большинство - марки Rolex. Также обнаружили 2 миллиона долларов наличными.

Чиновник, который сейчас находится под арестом, занимал руководящую должность в ЦРУ. В документах его называют бывшим сотрудником высшей руководящей службы США.

Официальные обвинения выглядят неожиданно скромно на фоне найденного золота. Мужчину обвиняют в хищении государственных средств через махинации с табелями.

Подозреваемый использовал простые схемы:

  • завышал свои академические достижения;
  • получал оплачиваемые военные отпуска на десятки тысяч долларов;
  • ложно утверждал, что является членом резерва ВМС.

Следствие считает, что он незаконно получал деньги за время, когда якобы находился на службе. Однако эти суммы не объясняют наличия миллионов в золоте.

Куда исчезло золото ЦРУ

История со слитками началась раньше. Еще в прошлом году чиновник получал огромные суммы. Он просил валюту и золото якобы на расходы, связанные с работой.

Агентство решило провести проверку, и результаты оказались шокирующими. ЦРУ не смогло найти золото в местах хранения, потому что весь запас просто исчез. Позже его нашли именно в доме мужчины.

Судебные документы не объясняют, для какого именно рабочего проекта могло понадобиться столько золота. Адвокат задержанного сейчас отказывается от каких-либо комментариев.

"После того, как внутреннее расследование ЦРУ выявило потенциальную кражу, директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал информацию в ФБР для расследования правоохранительными органами", - говорится в заявлении ведомства.

