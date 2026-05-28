Чиновник ЦРУ скрывал в доме 300 килограммов золота и теперь он под арестом
ФБР арестовало высокопоставленного сотрудника ЦРУ после обысков в его частном доме. Следователи обнаружили в резиденции залежи золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов и коллекцию люксовых часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Следователи изъяли 303 золотых слитка, каждый из которых весит примерно один килограмм. Кроме золота, в доме хранились почти три десятка роскошных часов, среди которых большинство - марки Rolex. Также обнаружили 2 миллиона долларов наличными.
Чиновник, который сейчас находится под арестом, занимал руководящую должность в ЦРУ. В документах его называют бывшим сотрудником высшей руководящей службы США.
Официальные обвинения выглядят неожиданно скромно на фоне найденного золота. Мужчину обвиняют в хищении государственных средств через махинации с табелями.
Подозреваемый использовал простые схемы:
- завышал свои академические достижения;
- получал оплачиваемые военные отпуска на десятки тысяч долларов;
- ложно утверждал, что является членом резерва ВМС.
Следствие считает, что он незаконно получал деньги за время, когда якобы находился на службе. Однако эти суммы не объясняют наличия миллионов в золоте.
Куда исчезло золото ЦРУ
История со слитками началась раньше. Еще в прошлом году чиновник получал огромные суммы. Он просил валюту и золото якобы на расходы, связанные с работой.
Агентство решило провести проверку, и результаты оказались шокирующими. ЦРУ не смогло найти золото в местах хранения, потому что весь запас просто исчез. Позже его нашли именно в доме мужчины.
Судебные документы не объясняют, для какого именно рабочего проекта могло понадобиться столько золота. Адвокат задержанного сейчас отказывается от каких-либо комментариев.
"После того, как внутреннее расследование ЦРУ выявило потенциальную кражу, директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал информацию в ФБР для расследования правоохранительными органами", - говорится в заявлении ведомства.
Что еще интересного стоит знать о ФБР
Федеральное бюро расследований постоянно предупреждало Трампа об опасности для американцев от иранцев, но лидер США отмахивался от предупреждений. В докладе ФБР говорится о том, что Иран в последние годы пытался похитить и убить американцев.
А еще иранские хакеры взломали почту директора ФБР и "слили" личные данные за 10 лет. Чиновник Минюста подтвердил: личный почтовый ящик директора ФБР действительно был скомпрометирован.
Также мы сообщали, что СБУ и ФБР "накрыли" шпионскую сеть: россияне взламывали Wi-Fi роутеры по всему миру. Шпионы Кремля собирали пароли, переписку и токены через уязвимое сетевое оборудование