Чиновник в Одесской области отбирал деньги у солдат. Ему избрали меру пресечения

"По ходатайству ГБР Заводской районный суд г. Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога командиру подразделения материального обеспечения воинской части в Одесской области", - говорится в сообщении.

Что известно о деле

В апреле 2023 года ГБР сообщило мужчине о подозрении за вымогательство с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения.

В случае отказа он угрожал "проблемами с прохождением службы" и даже физической расправой.

Правоохранители задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег из подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.

В настоящее время военнослужащему сообщено о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 402, часть 5 статьи 426-1 УКУ).

Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним, недавно правоохранители закончили расследование дела об избиении младшим лейтенантом солдата-срочника в Житомирской области.

Также мы писали, что ГБР нашло очередной подпольный склад с ворованными продуктами, которые предназначались для украинских военных.

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